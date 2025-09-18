Белорусская гимнастка Веренич рассказала, как пришла в профессиональный спорт

Член сборной Беларуси по художественной гимнастике и призёр международных турниров Дарья Веренич поделилась историей, как попала в профессиональный спорт.

— Вообще, художественной гимнастикой должна была заниматься моя старшая сестра. Её привели в секцию в четыре года, но маме сказали, что слишком рано. Я же начала заниматься гимнастикой в восемь лет. Меня тоже не брали, говорили, чтобы шла в акробатику, на батут, но мама всё-таки настояла, и за меня взялся хороший тренер — Виктория Викторовна Внучкина. Первый год я что-то делала, но предметы (скакалку, мяч, обруч, ленту, булавы. — Прим. «Чемпионата») в руки не брала. А вот потом пришлось всех догонять: девчонки пришли в секцию намного раньше, чем я.

— Чтобы развивать гибкость, девочек растягивают и сажают на шпагат. Многие говорят, что это достаточно болезненно. Вы тоже через это прошли?

— Конечно. И из-за того, что я пришла позже других, меня приходилось растягивать дольше остальных. Как это происходило? Я клала ноги на два стула, а тренер — ещё одну и подгибал. Было неприятно, иногда доходило до слёз, но терпимо. Начинать заниматься с предметами было куда сложнее. Я поздно взялась за них, делала только базовые элементы с обручем, а нужно было уже осваивать сложные. Через неделю уже выступала на соревнованиях. Они, скажем так, получились незабываемыми: обруч я всё время теряла. Но постепенно привыкла, и мне стало нравиться.

Ну а в 14 лет меня забрали в Минск. Могли и раньше, но родители решили иначе. В августе 2020-го я всё-таки приехала. Меня поселили в общежитие при Дворце художественной гимнастики и зачислили в РГУОР. Знаете, если бы я была тренером, я бы себя не взяла. Почему? Ну, то, что было пять лет назад, и то, что есть сейчас, — это небо и земля. Я боялась выступать, плохо работала с предметами. Но теперь всё иначе. И я очень благодарна своим тренерам — Юлии Олеговне Бичун-Комаровой и Ирине Юрьевне Лепарской — за то, что я так серьёзно прибавила, — приводит слова Веренич Onliner.

19-летняя Дарья Веренич является бронзовым призёром игр БРИКС по художественной гимнастике в командном зачёте (2024), серебряным призёром Кубка Беларуси, чемпионкой страны среди юниоров (2021).