Кубинка Леянис Перес Эрнандес завоевала золото ЧМ-2025 в тройном прыжке, Рохас — третья

Леянис Перес Эрнандес
Кубинская легкоатлетка Леянис Перес Эрнандес завоевала золото чемпионата мира — 2025 в Токио в тройном прыжке. Лучшая попытка спортсменки — 14,94 м. Это первое золото ЧМ в карьере кубинки.

Второе место досталось Теа Лафон из Доминики (14,89 м). Бронзовую награду завоевала олимпийская чемпионка — 2020 и четырёхкратная чемпионка мира венесуэлка Юлимар Рохас (14,76 м). Она не проигрывала на протяжении четырёх ЧМ подряд.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Женщины. Тройной прыжок. Финал
18 сентября 2025, четверг. 14:55 МСК
Окончено
1
Леянис Перес Эрнандес
Куба
14.94
2
Теа Лафон
Доминика
14.89
3
Юлимар Рохас
Венесуэла
14.76

Ранее 20-летний итальянский легкоатлет Маттия Фурлани завоевал золото чемпионата мира — 2025 по прыжкам в длину. Он показал результат 8,39 м. Также Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго стал победителем в метании копья, отправив снаряд на отметку 88,16 м.

