«Поддерживают исключительно доброжелательно». Гимнастка Веренич — о международных турнирах

Член сборной Беларуси по художественной гимнастике Дарья Веренич рассказала о своём участии в международных турнирах, которые спортсменка считает самыми запоминающимися.

— Кстати, о соревнованиях. Ты участвовала уже во многих стартах. Какие из них стали для тебя особенно важными?

— Прошлой зимой пришло приглашение выступать в чемпионате Италии — это турнир, в котором соревнуются порядка десяти команд. В каждой может быть одна иностранка, остальные три — итальянки. Кроме меня, за другие клубы выступали ещё три белоруски: Алина Горносько, Анастасия Салос и Дарья Ткачева. Моя команда называется «Модерна Линьяно».

В чемпионате Италии я выступала уже дважды. В первый раз сложилось не очень: в первом туре мы стали четвёртыми, а вот во втором, весной, всё было иначе. Меня перед выходом хорошенько настроили. Говорили на итальянском, я их совсем не понимала, но это взбодрило. Я вышла весёлой, и в итоге мы заняли второе место.

Италия запомнилась атмосферой на соревнованиях. Большой зал, на трибунах много людей… И неважно, кто перед ними выступает, всех поддерживают исключительно доброжелательно. Но это никак не сбивало.

А вот посмотреть страну толком не удалось: у нас практически не было свободного времени, я почти всегда была в зале. Но мне понравилось. Возможно, поеду туда снова.

— Знаю, что ты участвовала и в других международных турнирах.

— Да, в Венгрии и Испании, а в апреле я поехала на свой первый этап Кубка мира в Узбекистан. В Ташкенте было волнительно. Алину и Настю многие уже знали, а тут приехали мы, новые лица, и нас никто прежде не видел, все пристально следили за нами. Но потом волнение спало. Я вышла в финал, могла претендовать на медаль, но не получилось.

Второй этап был в Милане, и там я значительно прибавила. Но в Италию прилетели более именитые гимнастки, и, увы, на этот раз в финал выйти не удалось, – приводит слова Веренич Onliner.

19-летняя Дарья Веренич является бронзовым призёром игр БРИКС по художественной гимнастике в командном зачёте (2024), серебряным призёром Кубка Беларуси, чемпионкой страны среди юниоров (2021).