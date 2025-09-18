Бусанг Коллен Кебиначипи завоевал золото ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в беге на 400 м

Бусанг Коллен Кебиначипи из Ботсваны стал чемпионом мира — 2025 по лёгкой атлетике на дистанции 400 м среди мужчин. Он преодолел дистанцию за 43,53 секунды и показал лучший результат сезона в мире.

Второе место досталось Джериму Ричардсу из Тринидада и Тобаго, который отстал на 0,19 секунды. Тройку сильнейших замкнул Баяпо Ндори (44,20 секунды).

Ранее 20-летний итальянский легкоатлет Маттия Фурлани завоевал золото чемпионата мира — 2025 по прыжкам в длину. Он показал результат 8,39 м. Также Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго стал победителем в метании копья, отправив снаряд на отметку 88,16 м.