Бусанг Коллен Кебиначипи завоевал золото ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в беге на 400 м
Бусанг Коллен Кебиначипи из Ботсваны стал чемпионом мира — 2025 по лёгкой атлетике на дистанции 400 м среди мужчин. Он преодолел дистанцию за 43,53 секунды и показал лучший результат сезона в мире.
Второе место досталось Джериму Ричардсу из Тринидада и Тобаго, который отстал на 0,19 секунды. Тройку сильнейших замкнул Баяпо Ндори (44,20 секунды).
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. 400 м. Финал
18 сентября 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Бусанг Коллен Кебиначипи
Ботсвана
43.53
2
Джерим Ричардс
Тринидад и Тобаго
43.72
3
Баяпо Ндори
Ботсвана
44.20
Ранее 20-летний итальянский легкоатлет Маттия Фурлани завоевал золото чемпионата мира — 2025 по прыжкам в длину. Он показал результат 8,39 м. Также Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго стал победителем в метании копья, отправив снаряд на отметку 88,16 м.
