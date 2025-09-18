Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бусанг Коллен Кебиначипи завоевал золото ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в беге на 400 м

Бусанг Коллен Кебиначипи завоевал золото ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в беге на 400 м
Комментарии

Бусанг Коллен Кебиначипи из Ботсваны стал чемпионом мира — 2025 по лёгкой атлетике на дистанции 400 м среди мужчин. Он преодолел дистанцию за 43,53 секунды и показал лучший результат сезона в мире.

Второе место досталось Джериму Ричардсу из Тринидада и Тобаго, который отстал на 0,19 секунды. Тройку сильнейших замкнул Баяпо Ндори (44,20 секунды).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. 400 м. Финал
18 сентября 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Бусанг Коллен Кебиначипи
Ботсвана
43.53
2
Джерим Ричардс
Тринидад и Тобаго
43.72
3
Баяпо Ндори
Ботсвана
44.20

Ранее 20-летний итальянский легкоатлет Маттия Фурлани завоевал золото чемпионата мира — 2025 по прыжкам в длину. Он показал результат 8,39 м. Также Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго стал победителем в метании копья, отправив снаряд на отметку 88,16 м.

Материалы по теме
Американка Кэти Мун стала трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android