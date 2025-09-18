Сидни Маклафлин с рекордом чемпионатов завоевала золото ЧМ-2025 в беге на 400 м

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американка Сидни Маклафлин стала чемпионкой мира — 2025 по лёгкой атлетике на дистанции 400 м. Она преодолел дистанцию за 47,78 секунды и установила новый рекорд чемпионатов. В копилке спортсменки это уже третье золото ЧМ.

Серебро завоевала Марилейди Паулино из Доминиканской Республики, уступив лидеру 0,2 секунды. Тройку сильнейших замкнула Сальва Насер из Бахрейна (48,19 секунды).

Минутами ранее золото на аналогичной дистанции у мужчин завоевал Бусанг Коллен Кебиначипи из Ботсваны. Он преодолел дистанцию за 43,53 секунды и показал лучший результат сезона в мире.