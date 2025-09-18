Скидки
Сидни Маклафлин с рекордом чемпионатов завоевала золото ЧМ-2025 в беге на 400 м

Сидни Маклафлин
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американка Сидни Маклафлин стала чемпионкой мира — 2025 по лёгкой атлетике на дистанции 400 м. Она преодолел дистанцию за 47,78 секунды и установила новый рекорд чемпионатов. В копилке спортсменки это уже третье золото ЧМ.

Серебро завоевала Марилейди Паулино из Доминиканской Республики, уступив лидеру 0,2 секунды. Тройку сильнейших замкнула Сальва Насер из Бахрейна (48,19 секунды).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Женщины. 400 м. Финал
18 сентября 2025, четверг. 16:24 МСК
Окончено
1
Сидни Маклафлин-Леврон
США
47.78
2
Марилейди Паулино
Доминиканская Республика
47.98
3
Сальва Насер
Бахрейн
48.19

Минутами ранее золото на аналогичной дистанции у мужчин завоевал Бусанг Коллен Кебиначипи из Ботсваны. Он преодолел дистанцию за 43,53 секунды и показал лучший результат сезона в мире.

Новости. Другие
