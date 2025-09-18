«Чемпионат» и Tak.sebe.prazdnik представили коллекцию гирлянд для бегунов

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и гирляндошная Tak.sebe.prazdnik в преддверии Московского Марафона (20-21 сентября), запускают коллекцию гирлянд, посвященную бегу. Она включает в себя пять фраз, которые были вдохновлены культовыми фильмами, интернет-мемами, а также мотивирующими фразами из внутренней «беговой кухни»: «Хорошо, что бегаю, плохо, что за едой», «Настроение выше пульса», «У меня есть темп, и я его придерживаюсь», «Ненавижу бег», «Бегите, глупцы!».

Фото: «Чемпионат»

«Бег становится всё популярнее среди россиян – про него много читают, а количество забегов и их участников с каждым годом бьёт новые рекорды. Мы надеемся, что гирлянды из нашей совместной коллекции найдут место на стенах у многих любителей и будут дарить не только улыбку, но и дополнительную мотивацию к тренировкам и новым «личникам», – отметил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Фото: «Чемпионат»

«Мы любим работать над тематическими коллекциями. Это всегда очень интересная задача – подобрать всего несколько слов, которые отразят тему с юмором, иронией и позитивом. Бег в этом смысле оказался темой настолько плодотворной, что у нас в процессе возникал только один вопрос: «Почему мы не сделали этого раньше?» Надеемся, что наша первая совместная серия гирлянд с «Чемпионатом» порадует всех, кто уже бегает, а кого-то, возможно, и замотивирует выйти на первую тренировку», — сказала основательница проекта Tak.sebe.prazdnik Александра Плющ.

Фото: «Чемпионат»

На сегодняшний день около 35% россиян занимаются бегом на регулярной основе, а в качестве главного мотиватора респонденты указывают заботу о своем физическом здоровье, сообщает «Афиша Daily». При этом, согласно статистической платформе TopList.Run, увеличивается и количество участников официальных забегов – в 2024 году их стало на 24% больше, чем в 2023-м. Первыми гирлянды из новой коллекции получат победители и призёры Московского Марафона уже в эти выходные.