Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка Амина Танделова завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе

Россиянка Амина Танделова завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе
Комментарии

Россиянка Амина Танделова завоевала бронзу на чемпионате мира — 2025, который проходит в Загребе (Хорватия). В матче за бронзу в весе до 62 кг она победила представительницу Болгарии Биляну Дудову со счётом 4:2.

Амине Танделовой 21 год. В июне 2025 года она завоевала золотую медаль чемпионата России, выиграв в финале у двукратной чемпионки страны Алины Касабиевой.

Чемпионат мира в Загребе завершится 21 сентября. Напомним, с 2023 года Объединённый мир борьбы (UWW) допускает российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Материалы по теме
Россиянка Смирнова завоевала бронзовую медаль ЧМ-2025 по борьбе в категории до 50 кг
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android