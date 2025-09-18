Россиянка Амина Танделова завоевала бронзу на чемпионате мира по борьбе

Россиянка Амина Танделова завоевала бронзу на чемпионате мира — 2025, который проходит в Загребе (Хорватия). В матче за бронзу в весе до 62 кг она победила представительницу Болгарии Биляну Дудову со счётом 4:2.

Амине Танделовой 21 год. В июне 2025 года она завоевала золотую медаль чемпионата России, выиграв в финале у двукратной чемпионки страны Алины Касабиевой.

Чемпионат мира в Загребе завершится 21 сентября. Напомним, с 2023 года Объединённый мир борьбы (UWW) допускает российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.