Светлана Хоркина высказалась о перспективах судейства роботами в гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мыслями о возможности внедрения автоматизированного судейства, которое исключило бы человеческий фактор и обеспечило честные оценки.

«Президент Международной федерации гимнастики мне однажды показал разработки японской компании, где изучали возможности судейства роботами. Мне это всё понравилось, и, хотя прошло уже три года, я это запомнила. Мне хотелось бы исключить человеческий фактор из судейства, чтобы судьи оценивали честно, невзирая на страну и персоналии.

У меня есть мечта, чтобы наш вид судили роботы, но возникает вопрос, как эта железка будет оценивать артистическую часть», – приводит слова Хоркиной ТАСС.