Хоркина — о медалях Мельниковой в Париже: надеемся, это приоткроет дверь для всей команды

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о результатах, показанных россиянкой Ангелиной Мельниковой на гимнастическом турнире в Париже, предположив, что это может открыть дорогу для остальных гимнастов из России.

«Мельникова сегодня не сходит с информационной повестки и социальных сетей. Недавно она привезла из Парижа две медали, мы её поздравляем. Надеемся, что это приоткроет дверь для всей нашей команды», – приводит слова Хоркиной ТАСС.

Ангелина Мельникова выступила на этапе Кубка Вызова в Париже. Она одержала победу в упражнении на бревне, а также стала серебряным призёром в вольных упражнениях. Мельникова приняла участие в международном турнире под эгидой FIG (Международной федерации гимнастики) впервые за четыре года.

