«Это было облегчение». Шахматистка Дивья Дешмукх — о победе в финале женского Кубка мира

19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмукх вспомнила свои эмоции после победы на Кубке мира — 2025 в июле.

— Какие эмоции вы испытывали, когда выиграли Кубок мира и поняли, что отобрались на турнир претендентов?

— Я была счастлива, и, наверное, для меня это было облегчение. В финале против Хампи Конеру я не испытывала очень сильных эмоций, поскольку это был не первый наш матч. Но, разумеется, чувствовала огромное давление, потому что это был финал столь значимого турнира! Я старалась сконцентрироваться на том, как играю, и на том, чтобы контролировать свои эмоции и нервозность. Я тогда думала: «Раз уж зашла так далеко, то можно побороться за золото и взять эту путёвку на турнир претендентов». Так что я была очень рада, когда всё получилось, — сказала Дешмукх в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.