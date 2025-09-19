Скидки
Победительница Кубка мира по шахматам высказалась о россиянке Александре Горячкиной

19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмукх рассказала о своём тёплом отношении к российской шахматистке Александре Горячкиной, отметив, что ей нравится наблюдать за игрой россиянки.

«Я очень хорошо отношусь к Александре Горячкиной, видела, как она выступала в открытом турнире ещё в 2021 году. Тогда мне было 14, и она так вдохновила меня своей игрой, что я подумала: «Мне стоит сделать то же самое однажды». Определённо, это здорово для женских шахмат, когда девушки соревнуются с сильнейшими. Мне нравится смотреть, как играет Александра», — сказала Дешмукх в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

