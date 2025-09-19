Скидки
«Не люблю, когда на это обращают внимание». Шахматистка Дешмукх — о своей внешности

19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмукх призналась, что ей не нравится, когда делают акцент на её внешности, а не на игре.

— Многие говорят не только о вашем шахматном мастерстве, но и о вашей привлекательной внешности. Приятно ли вам такое внимание?
— Не особо. Я хочу вдохновлять людей играть в шахматы, поэтому не очень люблю, когда люди обращают внимание на то, как я выгляжу, — сказала Дешмукх в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В 2025 году Дешмукх победила на Кубке мира и обеспечила себе путёвку на турнир претендентов. В финале она одолела соотечественницу Хампи Конеру на тай-брейке решающего матча со счётом 1,5:0,5.

