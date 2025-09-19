Победительница Кубка мира оценила шансы женщин на завоевание мировой шахматной короны

19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмукх считает, что пока нецелесообразно оценивать шансы женщин на завоевание шахматной короны в соперничестве с шахматистами-мужчинами.

— Верите ли, что когда-то женщина сможет стать чемпионкой мира среди мужчин?

— Сейчас это сложно, потому что среди парней мы видим очень серьёзную конкуренцию. Чем больше мужчин играет в шахматы, тем выше вероятность, что кто-то из них добьётся успеха. Потому, как только соотношение мужчин и женщин в шахматах станет 50 на 50, мы вернёмся к этому вопросу, — сказала Дешмукх в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.