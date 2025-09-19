Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Победительница Кубка мира оценила шансы женщин на завоевание мировой шахматной короны

Победительница Кубка мира оценила шансы женщин на завоевание мировой шахматной короны
Комментарии

19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмукх считает, что пока нецелесообразно оценивать шансы женщин на завоевание шахматной короны в соперничестве с шахматистами-мужчинами.

— Верите ли, что когда-то женщина сможет стать чемпионкой мира среди мужчин?
— Сейчас это сложно, потому что среди парней мы видим очень серьёзную конкуренцию. Чем больше мужчин играет в шахматы, тем выше вероятность, что кто-то из них добьётся успеха. Потому, как только соотношение мужчин и женщин в шахматах станет 50 на 50, мы вернёмся к этому вопросу, — сказала Дешмукх в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android