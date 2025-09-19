Скидки
Главная Другие Новости

«Серебра у нас ещё не было». Олькова — о выступлении «Норманочки» на КМ в Бразилии

Аудио-версия:
Капитан женского мини-футбольного клуба «Норманочка» Ксения Олькова поделилась впечатлениями от выступления клуба на Кубке мира в Бразилии, отметив, что немного расстроена, поскольку ей не удалось одержать победу на турнире. «Норманочка» проиграла в финале бразильскому «Штайну» со счётом 1:3.

«Если смотреть в целом по турниру, то второе место — это хороший результат, а если брать только финальную игру, тогда это всё-таки не совсем то, чего мы хотели. В финале могли показать больше, чем получилось.

Как раз в этом году у нас были отличные шансы. «Штейн» — очень серьёзная команда, наверное, одна из сильнейших в мире. Это если рассматривать всех, брать в расчёт европейские страны. Но мне показалось, что в этом сезоне они не так выглядели, как в предыдущем, и что с ними можно было соревноваться на равных. Немножко обидно, что мы упустили возможность выиграть Кубок мира, но всё идёт поэтапно. Серебра у нас ещё не было, так что в этот раз мы на одну ступеньку продвинулись вперёд», — сказала Олькова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

