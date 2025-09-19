«Историческое событие». Российская футболистка — о совместном фото с американками на КМ

Капитан женского мини-футбольного клуба «Норманочка» Ксения Олькова поделилась впечатлениями от взаимодействия с американской командой «Нью-Йорк Эквадор» во время проведения Кубка мира в Бразилии, отметив, что спорт должен сближать людей.

«Наш президент Николай Владимирович Ходов сразу сказал, что мы уважаем любого соперника. Тем более что для нас было честью сыграть с этой командой. До этого мы с ними не встречались, и получилось своего рода историческое событие. Его нужно было обязательно отметить такой фотографией. На самом деле здорово, что между нашими командами не было злого соперничества, наоборот! Мы дальше по турниру друг друга поддерживали, в финале американки за нас болели, а в бронзовой серии — мы за них! Очень приятно было сыграть с такими соперниками.

Спорт и культура в целом — это то, что и сближает людей. Своего рода мостик между разными странами. И наша фотография хоть как-то, но повлияет на всё, что сейчас происходит, станет маленькой капелькой в большом океане. Пусть между людьми остаются хорошие взаимоотношения», — сказала Олькова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.