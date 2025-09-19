«Если бы наши так умели!» Олькова сравнила болельщиков футзала в России и Бразилии

Капитан женского мини-футбольного клуба «Норманочка» Ксения Олькова высказалась о том, насколько отличается атмосфера на трибунах во время матчей в России и в Бразилии, отметив, что в южноамериканской стране болельщики ведут себя более страстно.

«Я не хочу обижать нашего болельщика, но в Бразилии любое действие на площадке сопровождается бурными аплодисментами, охами, вздохами. Не важно, твоя ли команда это делает или соперник. У нас же болельщик более скромный и спокойный. Там футзал – национальная страсть, всё переживается немного иначе.

Если бы наши умели так же болеть, переживать и в целом наслаждаться футболом, то это придало бы новых красок всему российскому футзалу. Но я ещё раз скажу, что не хочу обижать нашего болельщика. Он тоже умеет болеть, просто немножко по-другому», – сказала Олькова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.