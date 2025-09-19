Скидки
Игрок «Норманочки» Ксения Олькова: мы в российском футзале переживаем трудные времена

Капитан женского мини-футбольного клуба «Норманочка» Ксения Олькова рассказала, как изоляция российского спорта влияет на развитие женского футзала в России, отметив, что поездка на Кубок мира в Бразилию стал для команды глотком свежего воздуха.

«Мы ведь в целом в российском футзале сейчас переживаем трудные времена. Сложно конкурировать, когда нас отделили от всего мира и мы варимся только в своём соку. Хочется куда-то поехать и посмотреть, чего же мы сто́им?! И такие турниры в Бразилии — это глоток свежего воздуха для нас», — сказала Олькова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

«Норманочка» принимала участие в турнире в Бразилии и завоевала серебряные награды соревнований, уступив в финале бразильскому клубу «Штайн» со счётом 1:3.

