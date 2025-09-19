«Он начинает обходиться нам слишком дорого!» Себастьян Коу пошутил о призовых Дюплантиса

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу пошутил о призовых, заработанных шведским легкоатлетом Арманом Дюплантисом после победы на чемпионате мира — 2025 по лёгкой атлетике в Токио (Япония).
«Мне надо теперь пойти к Мондо и сказать ему, что из-за этого нового рекорда нам придётся отменить новогоднюю вечеринку. Он начинает обходиться нам слишком дорого! (Смеётся.) Премия за этот рекорд на чемпионате мира составляет $ 100 тыс, плюс $ 70 тыс за золотую медаль. Он разочарует сотрудников World Athletics. Рождественская вечеринка отменяется из-за Мондо!» — приводит слова Коу L’Équipe.
Дюплантис одержал победу на чемпионате мира — 2025, установив с третьей попытки новый мировой рекорд, равный 6 м 30 см. Этот рекорд стал 14-м в карьере шведского прыгуна с шестом.
- 19 сентября 2025
