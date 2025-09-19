«Настоящая рок-звезда». Себастьян Коу — о популярности Армана Дюплантиса

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу высказался о влиянии шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса на лёгкую атлетику, отметив, что во время выступления шведа на чемпионате мира — 2025 в Токио на стадионе царила атмосфера праздника.

«Он — настоящая рок-звезда. Это потрясающий человек для нашего спорта. Я был очарован в тот вечер. На стадионе царила настоящая атмосфера праздника. Ни один зритель не покинул своё место, чтобы уйти домой. Возможно, те, кто наблюдал за этим, поняли, что настоящие праздники происходят именно на стадионах.

Атлеты такого уровня движимы не премиями, а личными амбициями. Он будет бить рекорды до тех пор, пока физически и психологически у него будет жажда это делать», — приводит слова Коу L’Équipe.