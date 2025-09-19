Американец Бенджамин победил на 400 м с барьерами на ЧМ-2025, Вархольм — пятый

Американский бегун Рай Бенджамин завоевал золотую медаль на дистанции 400 м с барьерами на чемпионате мира — 2025, который проходит с 13 по 21 сентября в японском Токио. Бенджамин пробежал дистанцию за 46,52 секунды.

Серебряным медалистом чемпионата мира — 2025 в этом виде программы стал бразильский бегун Алисон Дос Сантос, который финишировал с результатом 46,84 секунды. Бронзовую награду завоевал представитель Катара Абдеррахаман Самба, показав результат 47,06 секунды. Олимпийский чемпион — 2020 Карстен Вархольм финишировал в забеге пятым (47,58 секунды)

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 400 м с барьерами, мужчины. Результаты:

1. Рай Бенджамин (США) — 46,52

2. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 46,84

3. Абдеррахаман Самба (Катар) — 47,58

4. Иезекииль Натаниэль (Нигерия) — 47,11

5. Карстен Вархольм (Норвегия) — 47,58