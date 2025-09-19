Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Американец Бенджамин победил на 400 м с барьерами на ЧМ-2025, Вархольм — пятый

Американец Бенджамин победил на 400 м с барьерами на ЧМ-2025, Вархольм — пятый
Аудио-версия:
Комментарии

Американский бегун Рай Бенджамин завоевал золотую медаль на дистанции 400 м с барьерами на чемпионате мира — 2025, который проходит с 13 по 21 сентября в японском Токио. Бенджамин пробежал дистанцию за 46,52 секунды.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
19 сентября 2025, пятница. 15:15 МСК
Окончено
1
Рай Бенджамин
США
46.52
2
Алисон Дос Сантос
Бразилия
46.84
3
Абдеррахаман Самба
Катар
47.06

Серебряным медалистом чемпионата мира — 2025 в этом виде программы стал бразильский бегун Алисон Дос Сантос, который финишировал с результатом 46,84 секунды. Бронзовую награду завоевал представитель Катара Абдеррахаман Самба, показав результат 47,06 секунды. Олимпийский чемпион — 2020 Карстен Вархольм финишировал в забеге пятым (47,58 секунды)

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 400 м с барьерами, мужчины. Результаты:

1. Рай Бенджамин (США) — 46,52
2. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 46,84
3. Абдеррахаман Самба (Катар) — 47,58
4. Иезекииль Натаниэль (Нигерия) — 47,11
5. Карстен Вархольм (Норвегия) — 47,58

Материалы по теме
Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?
Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android