Фемке Бол одержала победу на дистанции 400 м с барьерами на ЧМ-2025
Поделиться
Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол завоевала золотую медаль на дистанции 400 м с барьерами чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике, который проходит с 13 по 21 сентября в японском Токио. Бол завершила дистанцию, показав лучший результат сезона в мире — 51,54 секунды,
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Женщины. 400 м с барьерами. Финал
19 сентября 2025, пятница. 15:27 МСК
Окончено
1
Фемке Бол
Нидерланды
51.54
2
Джасмин Джонс
США
52.08
3
Эмма Заплеталова
Словакия
53.00
Серебряную медаль завоевала представительница США Джасмин Джонс, которая пришла на финиш, остановив секундомер на отметке 52,08 секунды, замкнула тройку призёров Эмма Заплеталова из Чехии с результатом 53,00 секунды.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 400 м с барьерами, женщины. Результаты:
1. Фемке Бол (Нидерданды) — 51,54.
2. Джасмин Джонс (США) — 52,08.
3. Эмма Заплеталова (Чехия) — 53,00.
4. Анна Кокрелл (США) — 53,13.
5. Джианна Вудрафф (Панама) — 53,34.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 сентября 2025
-
16:35
-
16:23
-
16:12
-
15:35
-
15:27
-
15:15
-
14:50
-
14:46
-
14:25
-
14:10
-
13:28
-
13:13
-
13:10
-
12:50
-
12:25
-
12:10
- 18 сентября 2025
-
21:10
-
20:49
-
19:52
-
18:18
-
16:29
-
16:22
-
16:16
-
16:15
-
15:29
-
15:25
-
14:46
-
13:50
-
13:24
-
12:51
-
12:28
-
12:24
-
12:12
-
11:59
-
11:27