Фемке Бол одержала победу на дистанции 400 м с барьерами на ЧМ-2025

Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол завоевала золотую медаль на дистанции 400 м с барьерами чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике, который проходит с 13 по 21 сентября в японском Токио. Бол завершила дистанцию, показав лучший результат сезона в мире — 51,54 секунды,

Серебряную медаль завоевала представительница США Джасмин Джонс, которая пришла на финиш, остановив секундомер на отметке 52,08 секунды, замкнула тройку призёров Эмма Заплеталова из Чехии с результатом 53,00 секунды.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 400 м с барьерами, женщины. Результаты:

1. Фемке Бол (Нидерданды) — 51,54.

2. Джасмин Джонс (США) — 52,08.

3. Эмма Заплеталова (Чехия) — 53,00.

4. Анна Кокрелл (США) — 53,13.

5. Джианна Вудрафф (Панама) — 53,34.