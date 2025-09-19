Скидки
Фемке Бол одержала победу на дистанции 400 м с барьерами на ЧМ-2025

Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол завоевала золотую медаль на дистанции 400 м с барьерами чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике, который проходит с 13 по 21 сентября в японском Токио. Бол завершила дистанцию, показав лучший результат сезона в мире — 51,54 секунды,

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Женщины. 400 м с барьерами. Финал
19 сентября 2025, пятница. 15:27 МСК
Окончено
1
Фемке Бол
Нидерланды
51.54
2
Джасмин Джонс
США
52.08
3
Эмма Заплеталова
Словакия
53.00

Серебряную медаль завоевала представительница США Джасмин Джонс, которая пришла на финиш, остановив секундомер на отметке 52,08 секунды, замкнула тройку призёров Эмма Заплеталова из Чехии с результатом 53,00 секунды.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 400 м с барьерами, женщины. Результаты:

1. Фемке Бол (Нидерданды) — 51,54.
2. Джасмин Джонс (США) — 52,08.
3. Эмма Заплеталова (Чехия) — 53,00.
4. Анна Кокрелл (США) — 53,13.
5. Джианна Вудрафф (Панама) — 53,34.

