Ноа Лайлз выиграл золото чемпионата мира — 2025 в беге на 200 м, Тебого — четвёртый

Олимпийский чемпион 2024 года американский легкоатлет Ноа Лайлз выиграл забег на дистанции 200 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он показал результат 19,52 секунды.

Второе место занял его соотечественник Кеннет Беднарек (19,58). Тройку призёров замкнул представитель Ямайки Брайан Левелл (19,64). Олимпийский чемпион 2024 года на этой дистанции Летсиль Тебого из Ботсваны финишировал четвёртым (19,65).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 200 м, мужчины. Результаты:

Ноа Лайлз (США) — 19,52 секунды. Кеннет Беднарек (США) — 19,58. Брайан Левелл (Ямайка) — 19,64. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 19,65. Зарнел Хьюз (Великобритания) — 19,78.