Американка Джефферсон завоевала золото на дистанции 200 м на ЧМ-2025

Американка Мелисса Джефферсон одержала победу на дистанции 200 м на чемпионате мира – 2025 по лёгкой атлетике, который проходит в Токио (Япония). Джефферсон завершила дистанцию с результатом 21,68, показав лучший результат сезона в мире.
Серебряную медаль в этом виде программы завоевала британка Эми Хант с результатом 22,14 секунды, замкнула тройку призёров ямайская бегунья Шерика Джексон (22,18).
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 200 м, женщины. Результаты:
1. Мелисса Джефферсон (США) – 21,68.
2. Эми Хант (Великобритания) – 22,14.
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,18.
4. Анавия Баттл (США) – 22,22.
5. Дина Ашер-Смит (Великобритания) –22,43.