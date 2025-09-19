Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американка Джефферсон завоевала золото на дистанции 200 м на ЧМ-2025

Американка Мелисса Джефферсон одержала победу на дистанции 200 м на чемпионате мира – 2025 по лёгкой атлетике, который проходит в Токио (Япония). Джефферсон завершила дистанцию с результатом 21,68, показав лучший результат сезона в мире.

Серебряную медаль в этом виде программы завоевала британка Эми Хант с результатом 22,14 секунды, замкнула тройку призёров ямайская бегунья Шерика Джексон (22,18).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 200 м, женщины. Результаты:

1. Мелисса Джефферсон (США) – 21,68.

2. Эми Хант (Великобритания) – 22,14.

3. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,18.

4. Анавия Баттл (США) – 22,22.

5. Дина Ашер-Смит (Великобритания) –22,43.