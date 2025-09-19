Португалец Педро Пабло Пичардо завоевал золото чемпионата мира — 2025 в тройном прыжке

Олимпийский чемпион 2020 года португалец Педро Пабло Пичардо одержал победу в тройном прыжке на чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Его лучшим результатом стал прыжок на 17,91 м.

Второе место занял итальянец Андреа Даллавалле с результатом 17,64 м. Тройку призёров замкнул представитель Кубы Ласаро Мартинес (17,49 м).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Тройной прыжок, мужчины. Результаты: