Португалец Педро Пабло Пичардо завоевал золото чемпионата мира — 2025 в тройном прыжке

Португалец Педро Пабло Пичардо завоевал золото чемпионата мира — 2025 в тройном прыжке
Олимпийский чемпион 2020 года португалец Педро Пабло Пичардо одержал победу в тройном прыжке на чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Его лучшим результатом стал прыжок на 17,91 м.

Второе место занял итальянец Андреа Даллавалле с результатом 17,64 м. Тройку призёров замкнул представитель Кубы Ласаро Мартинес (17,49 м).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Мужчины. Тройной прыжок. Финал
19 сентября 2025, пятница. 14:45 МСК
Окончено
1
Педро Пабло Пичардо
Португалия
17.91
2
Андреа Даллавалле
Италия
17.64
3
Ласаро Мартинес
Куба
17.49

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Тройной прыжок, мужчины. Результаты:

  1. Педро Пабло Пичардо (Португалия) — 17,91.
  2. Андреа Даллавалле (Италия) — 17,64.
  3. Ласаро Мартинес (Куба) — 17,49.
  4. Яссер Трики (Алжир) — 17,25.
  5. Джордан Скотт (Ямайка) — 17,21.
  6. Энди Диас Эрнандес (Италия) — 17,19.
Ноа Лайлз выиграл золото чемпионата мира — 2025 в беге на 200 м, Тебого — четвёртый
Новости. Другие
