Португалец Педро Пабло Пичардо завоевал золото чемпионата мира — 2025 в тройном прыжке
Олимпийский чемпион 2020 года португалец Педро Пабло Пичардо одержал победу в тройном прыжке на чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Его лучшим результатом стал прыжок на 17,91 м.
Второе место занял итальянец Андреа Даллавалле с результатом 17,64 м. Тройку призёров замкнул представитель Кубы Ласаро Мартинес (17,49 м).
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Прыжковые
Мужчины. Тройной прыжок. Финал
19 сентября 2025, пятница. 14:45 МСК
Окончено
1
Педро Пабло Пичардо
Португалия
17.91
2
Андреа Даллавалле
Италия
17.64
3
Ласаро Мартинес
Куба
17.49
