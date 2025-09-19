Федерация гимнастики России запретила юным спортсменкам яркий макияж

Федерация гимнастики России утвердила требования к спортивной одежде, макияжу и причёске для девочек от шести до девяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГР.

С 1 января 2026 года вступят в силу новые требования для гимнасток I-III юношеских спортивных разрядов по художественной гимнастике. Согласно им, купальники (комбинезоны) не смогут быть декорированы кристаллами, стразами, пайётками, бусинами, бисером, жемчугом, стразовыми лентами, цепочками или перьями. Макияж юных спортсменок должен быть выполнен в натуральных тонах, а причёски должны быть аккуратными и компактными – перья и стразы будут под запретом. Главной целью введения этих норм является подчёркивание спортивного характера соревнований и сохранение возрастной уместности внешнего вида гимнасток, а также снижению финансовой нагрузки на семьи.

Контролировать соблюдение новых норм будет ответственный судья; в случае их нарушения юной спортсменкой её выступление оцениваться не будет (0,00).