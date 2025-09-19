«Чемпионат» и музыкальный сервис Звук выпустили плейлисты к Московскому Марафону

Спортивный новостной портал «Чемпионат» и музыкальный сервис Звук собрали идеальный беговой саундтрек для участников и зрителей Московского Марафона. Специально к этому событию были созданы два уникальных плейлиста, которые помогут настроиться на победу и сохранить энергию на протяжении всей дистанции. Послушать их можно в профиле «Чемпионата» в сервисе Звук.

Первый плейлист «Осень. Москва. Марафон» – это беговая прогулка по улицам столицы и признание в любви городу. В нем – популярные треки на русском языке, отражающие атмосферу осени и вдохновляющие на новые свершения.

Второй плейлист «В ритме марафона» длится почти 5 часов, что соответствует среднему времени прохождения полной дистанции в 42,2 километра. Плейлист состоит из бодрящей классики рока: треки помогут задать темп на старте и поддержат мотивацию до самого финиша, не повторяясь на протяжении всего марафона.

«Музыка играет важную роль практически во всех видах спорта. Легкая атлетика также не стала исключением. Правильно подобранный музыкальный фон способен вдохновлять спортсменов, поддерживать ритм движения и повышать мотивацию. Поэтому мы рады представить нашим пользователям музыкальные подборки, специально созданные для любителей бега», — сказал Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат».

«Для нас в сервисе Звук музыка – не просто фон, а часть жизни. Она помогает проживать моменты ярче, настраивает на нужный лад, усиливает эмоции и дарит ощущение глубины момента. Я сама бегаю, внимательно слежу за результатами лидеров не один год и обожаю Московский марафон. Знаю, что такое классный плейлист для подведения к таким стартам и как важно настроение на длительных дистанциях. Надеемся, что наши плейлисты станут верными спутниками для участников Московского Марафона и помогут им достичь новых личных рекордов. Желаю всем участникам легких ног!», — заявила Катя Кляйн, директор по контенту музыкального сервиса Звук.