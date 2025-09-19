Скидки
Мельникова рассказала, что привозила в Париж полчемодана глазированных сырков

Мельникова рассказала, что привозила в Париж полчемодана глазированных сырков
Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, как кормила всех в Париже глазированными сырками.

В своих социальных сетях девушка поделилась доброй историей о любимом многими десертом. Оказалось, что, помимо прочего, на FIG World Challenge Cup спортсменка взяла с собой полчемодана глазированных сырков в качестве угощения для иностранцев. Ну а уже после соревнования Мельникова завезла угощение и своей подруге Микеле.

«Оказывается, в Италии такого вообще нет, она впервые пробовала и испытала этот восторг», — подписала Ангелина фотографию довольной подруги в своих социальных сетях.

Напомним, что в Париже гимнастка взяла золото в упражнениях на бревне и серебро в вольных упражнениях.

