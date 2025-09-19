Скидки
Дегтярёв: работа юридической комиссии МОК по восстановлению статуса ОКР продолжается

Дегтярёв: работа юридической комиссии МОК по восстановлению статуса ОКР продолжается


Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о текущем положении по восстановлению полномочий ОКР в Международном олимпийским комитете (МОК).

«Работа юридической комиссии МОК по вопросу восстановления статуса ОКР продолжается, окончательного решения на исполкоме не принималось. Разъяснения на этот счёт мы запросим у МОК в ближайшее время. Наши юристы в рабочей коммуникации», — написал Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. В марте 2025 года Дегтярёв заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.

