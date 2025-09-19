Адлет Тюлюбаев проиграл в поединке за бронзу на ЧМ по греко‑римской борьбе

Представитель России Адлет Тюлюбаев проиграл в поединке за бронзу в категории до 82 кг на чемпионате мира — 2025 по греко‑римской борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия). Тюлюбаева одолел представитель Японии Таизо Ёсида. Схватка завершилась со счетом 3:3 в пользу Ёсиды.

В этой весовой категории вторую бронзовую медаль разыграют Рамон Бетшарт (Швейцария) и Карло Кодрич (Хорватия).

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.