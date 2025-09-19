Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Адлет Тюлюбаев проиграл в поединке за бронзу на ЧМ по греко‑римской борьбе

Адлет Тюлюбаев проиграл в поединке за бронзу на ЧМ по греко‑римской борьбе
Комментарии

Представитель России Адлет Тюлюбаев проиграл в поединке за бронзу в категории до 82 кг на чемпионате мира — 2025 по греко‑римской борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия). Тюлюбаева одолел представитель Японии Таизо Ёсида. Схватка завершилась со счетом 3:3 в пользу Ёсиды.

В этой весовой категории вторую бронзовую медаль разыграют Рамон Бетшарт (Швейцария) и Карло Кодрич (Хорватия).

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.

Материалы по теме
Борьба за медали или провал? Рассуждаем, как сборная России выступила бы на Евробаскете
Борьба за медали или провал? Рассуждаем, как сборная России выступила бы на Евробаскете
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android