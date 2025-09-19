Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Любить своё дело». Екатерина Лагно дала совет начинающим шахматистам

«Любить своё дело». Екатерина Лагно дала совет начинающим шахматистам
Комментарии

Российская шахматистка Екатерина Лагно дала совет начинающим шахматистам. Она считает, что главным фактором успеха является любовь к своему делу.

«Нужно любить своё дело, усиленно заниматься им. Тем не менее не забывать про учёбу. Общее образование, общая культура — всё это должно быть. Желательно быть и фанатиком, и всесторонне развиваться», — сказала Лагно в интервью «Тюменской арене».

Ранее Екатерина Лагно гарантировала себе участие на Турнире претенденток — 2026. Она заняла второе место по итогам соревнований «Большая швейцарка», которые проходили в Самарканде (Узбекистан). Это лучший результат среди россиянок.

Материалы по теме
Екатерина Лагно квалифицировалась на Турнир претенденток — 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android