«Любить своё дело». Екатерина Лагно дала совет начинающим шахматистам

Российская шахматистка Екатерина Лагно дала совет начинающим шахматистам. Она считает, что главным фактором успеха является любовь к своему делу.

«Нужно любить своё дело, усиленно заниматься им. Тем не менее не забывать про учёбу. Общее образование, общая культура — всё это должно быть. Желательно быть и фанатиком, и всесторонне развиваться», — сказала Лагно в интервью «Тюменской арене».

Ранее Екатерина Лагно гарантировала себе участие на Турнире претенденток — 2026. Она заняла второе место по итогам соревнований «Большая швейцарка», которые проходили в Самарканде (Узбекистан). Это лучший результат среди россиянок.