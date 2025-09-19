Екатерина Лагно оценила свой результат на турнире «Большая швейцарка»

Российская шахматистка Екатерина Лагно оценила своё выступление на турнире «Большая швейцарка». По итогам соревнований Лагно заняла второе место. Это лучший результат среди россиянок.

«Безусловно. Все задачи я выполнила. Если честно, не ожидала, потому что этот год у меня не очень хорошо складывался. Похвастаться было нечем. Где-то это меня угнетало, где-то давило. Но я решила — как будет, так будет. Сделаю всё, что могу. Как оказалось, настрой был неплохой, форма – тоже. И как-то я от начала и до конца лидировала, никому не проиграла. Да и в целом атмосфера, организация была очень хорошей. В Самарканде я не в первый раз, поэтому знала, что всё пройдёт хорошо», — сказала Лагно в интервью «Тюменской арене».

Ранее Екатерина Лагно гарантировала себе участие на Турнире претенденток — 2026.