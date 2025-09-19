Лагно высказалась о предстоящем участии на Турнире претенденток — 2026

Российская шахматистка Екатерина Лагно высказалась об успешной квалификации на Турнир претенденток — 2026.

«Буквально пару дней назад поделила первое-второе место на турнире «Большая швейцарка» в Самарканде. Так что о какой-то подготовке к турниру претендентов речи не идёт… Надеюсь, что у меня получится собрать команду, провести два-три сбора как минимум. Это будет мой четвёртый турнир претендентов подряд. Наверное, я должна сделать какие-то выводы, почему не получалось в прошлые разы. При этом и про отдых забывать нельзя. Слишком много шахмат — это уже перебор», — сказала Лагно в интервью «Тюменской арене».

Ранее Лагно заняла второе место по итогам соревнований «Большая швейцарка», которые проходили в Самарканде (Узбекистан). Это лучший результат среди россиянок.