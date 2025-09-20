Мария Перес и Кайо Бонфим — золотые медалисты ЧМ-2025 по лёгкой атлетике

Испанка Мария Перес и бразилец Кайо Бонфим стали победителями чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике в дисциплине спортивная ходьба. Так, Перес преодолела дистанцию в 20 км за 1:25.54, а Бонфим — за 1:18.35.

Призёры ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в дисциплине спортивная ходьба выглядят следующим образом:

Женщины:

Мария Перес (Испания) — 1:25.54;

Аленья Гонсалес (Мексика) — 1:26.06;

Нанако Фудзии (Япония) — 1:26.18.

Мужчины:

Кайо Бонфим (Бразилия) — 1:18.35;

Чжаочжао Ван (Китай) — 1:18.43;

Пол Макграт (Испания) — 1:18.45.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 проходит в Японии. Завершится турнир 21 сентября.