Мария Перес и Кайо Бонфим — золотые медалисты ЧМ-2025 по лёгкой атлетике

Испанка Мария Перес и бразилец Кайо Бонфим стали победителями чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике в дисциплине спортивная ходьба. Так, Перес преодолела дистанцию в 20 км за 1:25.54, а Бонфим — за 1:18.35.
Призёры ЧМ-2025 по лёгкой атлетике в дисциплине спортивная ходьба выглядят следующим образом:
Женщины:
Мария Перес (Испания) — 1:25.54;
Аленья Гонсалес (Мексика) — 1:26.06;
Нанако Фудзии (Япония) — 1:26.18.
Мужчины:
Кайо Бонфим (Бразилия) — 1:18.35;
Чжаочжао Ван (Китай) — 1:18.43;
Пол Макграт (Испания) — 1:18.45.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025 проходит в Японии. Завершится турнир 21 сентября.