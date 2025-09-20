Никитин с рекордом России на 10 км на шоссе выиграл Московский марафон, Шаров — третий
Легкоатлет Владимир Никитин побил рекорд России в беге на 10 км на шоссе. На Московском марафоне он преодолел дистанцию за 27 минут 40 секунд. За обновление рекорда Никитин получит бонус в размере 500 тыс. рублей.
Второе место в забеге занял представитель Кении Чарльз Ротич (27 минут 43 секунды). Тройку призёров замкнул российский легкоатлет Сергей Шаров (28 минут 39 секунд).
Лёгкая атлетика. Московский марафон, 10 км. Мужчины. Результаты:
- Владимир Никитин (Россия) — 27.40.
- Чарльз Ротич (Кения) — 27.43.
- Сергей Шаров (Россия) — 28.39.
- Нурсултан Кэнешбеков (Кыргызстан) — 28.42.
- Ринас Ахмадеев (Россия) — 28.43.
- Юрий Клопцов (Россия) — 29.01.
- Егор Лимонов (Россия) — 29.02.
- Виктор Гуржий (Россия) — 29.02.
