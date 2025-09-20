Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Никитин с рекордом России на 10 км на шоссе выиграл Московский марафон, Шаров — третий

Никитин с рекордом России на 10 км на шоссе выиграл Московский марафон, Шаров — третий
Комментарии

Легкоатлет Владимир Никитин побил рекорд России в беге на 10 км на шоссе. На Московском марафоне он преодолел дистанцию за 27 минут 40 секунд. За обновление рекорда Никитин получит бонус в размере 500 тыс. рублей.

Второе место в забеге занял представитель Кении Чарльз Ротич (27 минут 43 секунды). Тройку призёров замкнул российский легкоатлет Сергей Шаров (28 минут 39 секунд).

Лёгкая атлетика. Московский марафон, 10 км. Мужчины. Результаты:

  1. Владимир Никитин (Россия) — 27.40.
  2. Чарльз Ротич (Кения) — 27.43.
  3. Сергей Шаров (Россия) — 28.39.
  4. Нурсултан Кэнешбеков (Кыргызстан) — 28.42.
  5. Ринас Ахмадеев (Россия) — 28.43.
  6. Юрий Клопцов (Россия) — 29.01.
  7. Егор Лимонов (Россия) — 29.02.
  8. Виктор Гуржий (Россия) — 29.02.
Материалы по теме
Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?
Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android