Никитин с рекордом России на 10 км на шоссе выиграл Московский марафон, Шаров — третий

Легкоатлет Владимир Никитин побил рекорд России в беге на 10 км на шоссе. На Московском марафоне он преодолел дистанцию за 27 минут 40 секунд. За обновление рекорда Никитин получит бонус в размере 500 тыс. рублей.

Второе место в забеге занял представитель Кении Чарльз Ротич (27 минут 43 секунды). Тройку призёров замкнул российский легкоатлет Сергей Шаров (28 минут 39 секунд).

Лёгкая атлетика. Московский марафон, 10 км. Мужчины. Результаты: