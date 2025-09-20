Скидки
Аплачкина с рекордом выиграла забег на 10 км на Московском марафоне, обогнав кенийку

Многократная чемпионка России Светлана Аплачкина уверенно выиграла Московский марафон — 2025 в беге на 10 км. Аплачкина преодолела дистанцию за 31 минуту и 22 секунды, тем самым установив новый национальный рекорд в беге на 10 км на шоссе. Второй финишную черту преодолела представительница Кении, серебряный призёр чемпионата Африки — 2024 Ребекка Мванги. Тройку призёров замкнула ещё одна россиянка Лилия Мендаева.

Лёгкая атлетика. Московский марафон. Женщины. 10 км на шоссе:

  1. Светлана Аплачкина (Россия) – 31.22,00.
  2. Ребекка Мванги (Кения) – 31.46,00.
  3. Лилия Мендаева (Россия) – 32.40.

За обновление рекорда России Аплачкина получит бонус в размере 500 тыс. рублей.

