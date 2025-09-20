Скидки
«У меня был более ровный расклад». Владимир Никитин — о победе в Московском марафоне

Российский легкоатлет Владимир Никитин, ставший победителем Московского марафона в забеге на 10 км, поделился эмоциями после выигрыша.

«Эмоции зашкаливают, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо своей семье – жене, дочке, сыну, их поддержка для меня очень важна. Организаторы Московского марафона сделали всё, чтобы мы показали хорошие результаты, соперники были очень сильны. Десятка сегодня была интереснее, чем завтра будет главный марафон – я не помню, когда в Москве, да и вообще на шоссе в России собиралась такая компания. Я бежал по своему графику. Ротич какой-то разрыв сделал, но я не стал с ним такие переключения быстрые делать. У меня был более ровный расклад», – сказал Никитин в интервью после забега.

Никитину 33 года. В забеге на дистанции 10 км на Московском марафоне он финишировал с результатом 27.40. Второе место занял кенийский спортсмен Чарльз Ротич, преодолевший дистанцию за 27 минут и 43 секунды. Россиянин Сергей Шаров замкнул тройку лидеров, показав результат 28 минут и 39 секунд.

Никитин с рекордом России на 10 км на шоссе выиграл Московский марафон, Шаров — третий
