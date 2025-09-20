Врачи регбийного клуба «Металлург» спасли жизнь пассажиру самолёта

Члены медицинского персонала регбийного клуба «Металлург» Марина Грошева и Артур Шабалин спасли жизнь пассажиру рейса Москва – Саранск. Об этом сообщает Rugger.info.

Инцидент произошёл перед посадкой на самолёт, во время транспортировки пассажиров на автобусе. Один из пассажиров почувствовал себя плохо. Грошева и Шабалин оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и устранили угрозу жизни.

Они поддерживали пассажира в стабильном состоянии вплоть до прибытия бригады скорой помощи. Врачи регбийного клуба подробно рассказали о произошедшем своим коллегам, а также объяснили, какие меры приняли для спасения человека.