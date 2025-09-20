Володар Мурзин сыграет на Кубке мира — 2025 по уайлд-кард

Российский шахматист Володар Мурзин получил уайлд-кард для участия в Кубке мира – 2025. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Турнир пройдёт на Гоа, в Индии, с 31 октября по 27 ноября.

Помимо Мурзина, путёвки на участие в Кубке мира получили аргентинец Фаустино Оро, австриец Кирилл Алексеенко, американцы Энди Вудворд и Абхиманью Мишра.

В Кубке мира по шахматам — 2025 планируют принять участие 206 шахматистов. Помимо Мурзина, среди россиян на Кубке сыграют Ян Непомнящий, Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров.

Начиная с 2005 года турнир проводится каждые два года. Предыдущий Кубок мира по шахматам прошёл в 2023 году в столице Азербайджана Баку.