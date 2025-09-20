Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мужская сборная Ямайки сенсационно не вышла в финал ЧМ-2025 в Токио в эстафете 4х100 м

Мужская сборная Ямайки сенсационно не вышла в финал ЧМ-2025 в Токио в эстафете 4х100 м
Комментарии

Сборная Ямайки сенсационно не смогла пробиться в финал мужской эстафеты 4х100 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). В полуфинале за команду бежали Аким Блейк, Облик Севилл, Райим Форде и Кишане Томпсон.

Бежавший на третьем этапе Райим Форде не смог передать палочку слишком быстро рванувшему на финиш Кишане Томпсону. Таким образом, ямайцы не закончили эстафету и не финишировали.

Лучший результат в полуфиналах показала сборная Ганы с национальным рекордом (37,79 секунды). Второе место заняла команда Канады (37,85 секунды), тройку лучших замкнули Нидерланды (37,95). Сборная США пробилась в финал с четвёртого места (37,98).

Материалы по теме
Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?
Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android