«Красный Яр» обыграл московское «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России по регби
Регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярска обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата России — 2025/2026 по регби. Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 54:27 (14:20, 40:7).
PARI Чемпионат России . Чемпионат России
20 сентября 2025, суббота. 12:30 МСК
Красный Яр
Красноярск
Окончен
54 : 27
Динамо
Москва
После 14 игр «Красный Яр» Красноярск занимает вторую строчку в турнирной таблице с 52 очками. В активе московского «Динамо» 42 очка, клуб располагается на четвёртом месте.
Также в тройке лидеров по итогам групповой стадии турнира расположились красноярский «Енисей-СТМ», который набрал 58 очков и занял первое место, и казанский клуб «Стрела-Ак Барс», в активе которого 50 очков.
Полуфиналы турнира начнутся 27 сентября. Финал чемпионата России по регби состоится 12 октября.
