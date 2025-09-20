«Красный Яр» обыграл московское «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России по регби

Регбийный клуб «Красный Яр» из Красноярска обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата России — 2025/2026 по регби. Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 54:27 (14:20, 40:7).

После 14 игр «Красный Яр» Красноярск занимает вторую строчку в турнирной таблице с 52 очками. В активе московского «Динамо» 42 очка, клуб располагается на четвёртом месте.

Также в тройке лидеров по итогам групповой стадии турнира расположились красноярский «Енисей-СТМ», который набрал 58 очков и занял первое место, и казанский клуб «Стрела-Ак Барс», в активе которого 50 очков.

Полуфиналы турнира начнутся 27 сентября. Финал чемпионата России по регби состоится 12 октября.