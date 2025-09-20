Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анна Холл выиграла семиборье на чемпионате мира — 2025, бронзу разделили две спортсменки

Анна Холл выиграла семиборье на чемпионате мира — 2025, бронзу разделили две спортсменки
Комментарии

Американская легкоатлетка Анна Холл стала победительницей семиборья в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). За семь видов она набрала 6888 баллов.

Второе место заняла представительница Ирландии Кейт О'Коннор (6714). Бронзу разделили сразу две спортсменки, набравшие идентичное количество баллов (6581), — американка Талия Брукс и британка Катарина Джонсон-Томпсон.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Многоборья
Семиборье. Итоговое положение
20 сентября 2025, суббота. 15:25 МСК
Не началось

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Семиборье, женщины. Результаты:

  1. Анна Холл (США) — 6888 баллов.
  2. Кейт О'Коннор (Ирландия) — 6714.
  3. Талия Брукс (США) — 6581.
  4. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 6581.
  5. Сандрина Шпренгель (Германия) — 6434.
Материалы по теме
Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?
Величайшее мошенничество в истории спорта. Побьёт ли американец рекорд Усэйна Болта?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android