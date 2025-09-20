Анна Холл выиграла семиборье на чемпионате мира — 2025, бронзу разделили две спортсменки
Американская легкоатлетка Анна Холл стала победительницей семиборья в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). За семь видов она набрала 6888 баллов.
Второе место заняла представительница Ирландии Кейт О'Коннор (6714). Бронзу разделили сразу две спортсменки, набравшие идентичное количество баллов (6581), — американка Талия Брукс и британка Катарина Джонсон-Томпсон.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Семиборье, женщины. Результаты:
- Анна Холл (США) — 6888 баллов.
- Кейт О'Коннор (Ирландия) — 6714.
- Талия Брукс (США) — 6581.
- Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) — 6581.
- Сандрина Шпренгель (Германия) — 6434.
