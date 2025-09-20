Скидки
«Енисей-СТМ» разгромно обыграл «ВВА-Подмосковье» в матче 14-го тура ЧР по регби

Регбийный клуб «Енисей-СТМ» из Красноярска с большой разницей в счёте обыграл «ВВА-Подмосковье» из подмосковного Монина в матче 14-го тура чемпионата России — 2025 по регби. Встреча прошла в Монине и завершилась со счётом 6:55 (6:29; 0:26) в пользу гостей.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
20 сентября 2025, суббота. 12:30 МСК
ВВА-Подмосковье
Монино
Окончен
6 : 55
Енисей-СТМ
Красноярск

После 14 туров «ВВА-Подмосковье» занимает предпоследнее, седьмое место с шестью набранными очками. Красноярский «Енисей-СТМ» имеет в активе 58 очков, что обеспечивает клубу первое место в турнирной таблице.

Также в тройке лидеров по итогам групповой стадии турнира расположились красноярский «Красный Яр», который набрал 52 очка и занял второе место, и казанский клуб «Стрела-Ак Барс», в активе которого 50 очков.

Полуфиналы турнира начнутся 27 сентября. Финал чемпионата России по регби состоится 12 октября.

