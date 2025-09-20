Беатрис Чебет выиграла чемпионат мира — 2025 в беге на дистанции 5000 м

Двукратная чемпионка Олимпиады-2024, кенийская бегунья Беатрис Чебет завоевала золотую медаль в беге на дистанции 5000 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Она показала результат 14.54,36. Ранее в Токио Чебет победила на дистанции 10 000 м.

Второе место в забеге на 5000 м заняла ещё одна кенийка Фаит Чепнгетич Кипьегон (14.55,07). Тройку призёров замкнула итальянка Надия Баттоклетти (14.55,42).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 5000 м, женщины. Результаты:

Беатрис Чебет (Кения) — 14.54,36. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 14.55,07. Надия Баттоклетти (Италия) — 14.55,42.