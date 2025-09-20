Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Беатрис Чебет выиграла чемпионат мира — 2025 в беге на дистанции 5000 м

Беатрис Чебет выиграла чемпионат мира — 2025 в беге на дистанции 5000 м
Комментарии

Двукратная чемпионка Олимпиады-2024, кенийская бегунья Беатрис Чебет завоевала золотую медаль в беге на дистанции 5000 м в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Она показала результат 14.54,36. Ранее в Токио Чебет победила на дистанции 10 000 м.

Второе место в забеге на 5000 м заняла ещё одна кенийка Фаит Чепнгетич Кипьегон (14.55,07). Тройку призёров замкнула итальянка Надия Баттоклетти (14.55,42).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 5000 м, женщины. Результаты:

  1. Беатрис Чебет (Кения) — 14.54,36.
  2. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 14.55,07.
  3. Надия Баттоклетти (Италия) — 14.55,42.
Материалы по теме
Анна Холл выиграла семиборье на чемпионате мира — 2025, бронзу разделили две спортсменки
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android