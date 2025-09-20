«Чеховские медведи» уступили «Пермским медведям» в матче Суперлиги

Сегодня, 20 сентября, состоялся матч Суперлиги-2025/2026 по гандболу, где встречались «Чеховские медведи» и «Пермские медведи». Победу одержала команда из Перми со счётом 32:29 (15:17).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча 20 сентября:

«Пермские медведи» (Пермь) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 32:29 (15:17) (Волхонский — 7, Свистунов — 6, А.Аркатов — 5; Афонин — 8, К.Котов, А.Котов — по 5)

Следующую встречу «Чеховские медведи» проведут 29 сентября (19:00) на домашней арене Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова против команды «СГАУ-Саратов». В турнирной таблице первое место занимают «Пермские медведи» с результатом 6 очков (три матча). «Чеховские медведи» располагаются на второй строчке, у них также 6 очков (четыре матча).