Эммануэль Ваниони завоевал золото в беге на 800 м на чемпионате мира — 2025

Олимпийский чемпион 2024 года кенийский легкоатлет Эммануэль Ваниони завоевал золото в беге на дистанции 800 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он показал результат 1.41,86.

Вторым стал представитель Алжира Джамель Седжати с результатом 1.41,90. Тройку сильнейших замкнул канадский атлет Марко Ароп (1.41,95).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025. Токио. Бег на дистанции 800 м. Мужчины. Финал:

Эммануэль Ваниони (Кения) — 1.41,86. Джамель Седжати (Алжир) — 1.41,90. Марко Ароп (Канада) — 1.41,95. Киан Макфилипс (Ирландия) — 1.42,15. Мохамед Аттауи (Испания) — 1.42,21. Макс Бергин (Великобритания) — 1.42,29.