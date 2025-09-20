Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Эммануэль Ваниони завоевал золото в беге на 800 м на чемпионате мира — 2025

Эммануэль Ваниони завоевал золото в беге на 800 м на чемпионате мира — 2025
Комментарии

Олимпийский чемпион 2024 года кенийский легкоатлет Эммануэль Ваниони завоевал золото в беге на дистанции 800 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он показал результат 1.41,86.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. 800 м. Финал
20 сентября 2025, суббота. 16:22 МСК
Окончено
1
Эммануэль Ваниони
Кения
1:41.86
2
Джамель Седжати
Алжир
1:41.90
3
Марко Ароп
Канада
1:41.95

Вторым стал представитель Алжира Джамель Седжати с результатом 1.41,90. Тройку сильнейших замкнул канадский атлет Марко Ароп (1.41,95).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025. Токио. Бег на дистанции 800 м. Мужчины. Финал:

  1. Эммануэль Ваниони (Кения) — 1.41,86.
  2. Джамель Седжати (Алжир) — 1.41,90.
  3. Марко Ароп (Канада) — 1.41,95.
  4. Киан Макфилипс (Ирландия) — 1.42,15.
  5. Мохамед Аттауи (Испания) — 1.42,21.
  6. Макс Бергин (Великобритания) — 1.42,29.
Календарь ЧМ-2025 по лёгкой атлетике
Материалы по теме
Анна Холл выиграла семиборье на чемпионате мира — 2025, бронзу разделили две спортсменки
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android