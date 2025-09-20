Эммануэль Ваниони завоевал золото в беге на 800 м на чемпионате мира — 2025
Олимпийский чемпион 2024 года кенийский легкоатлет Эммануэль Ваниони завоевал золото в беге на дистанции 800 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). Он показал результат 1.41,86.
Лёгкая атлетика. ЧМ-2025. Беговые
Мужчины. 800 м. Финал
20 сентября 2025, суббота. 16:22 МСК
Окончено
1
Эммануэль Ваниони
Кения
1:41.86
2
Джамель Седжати
Алжир
1:41.90
3
Марко Ароп
Канада
1:41.95
Вторым стал представитель Алжира Джамель Седжати с результатом 1.41,90. Тройку сильнейших замкнул канадский атлет Марко Ароп (1.41,95).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира — 2025. Токио. Бег на дистанции 800 м. Мужчины. Финал:
- Эммануэль Ваниони (Кения) — 1.41,86.
- Джамель Седжати (Алжир) — 1.41,90.
- Марко Ароп (Канада) — 1.41,95.
- Киан Макфилипс (Ирландия) — 1.42,15.
- Мохамед Аттауи (Испания) — 1.42,21.
- Макс Бергин (Великобритания) — 1.42,29.
