Россияне Агаев и Алирзаев не смогли выйти в финал ЧМ по греко‑римской борьбе

Российские борцы Даниял Агаев и Милад Алирзаев не смогли выйти в финал чемпионата мира — 2025 по греко‑римской борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия).

В полуфинале в категории до 67 кг Агаев уступил олимпийскому чемпиону из Ирана Саиду Эсмаили. Милад Алирзаев в категории до 87 кг проиграл Александру Комарову из Сербии.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.

