Россиянин Артур Саргсян завоевал серебро на ЧМ-2025 по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебряную медаль чемпионата мира по борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия). В финальной схватке в весовой категории до 97 кг Саргсян уступил представителю Ирана Мохаммаду Хади Сарави.

Бронзу завоевали представитель Азербайджана Мурад Ахмадиев и Кирилл Маскевич из Беларуси.

Ранее российские борцы Даниял Агаев и Милад Алирзаев не смогли выйти в финал ЧМ-2025.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом UWW. Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.

