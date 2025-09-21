Скидки
Тренер олимпийской чемпионки Тьям обвинил федерацию в провале спортсменки на ЧМ-2025

Тренер олимпийской чемпионки Тьям обвинил федерацию в провале спортсменки на ЧМ-2025
Михаэль Ван дер Плаэтсен, тренер трёхкратной олимпийской чемпионки в семиборье бельгийки Нафиссату Тьям, обвинил бельгийскую федерацию лёгкой атлетики в том, что спортсменка не смогла завершить выступление на чемпионате мира – 2025, который проходит в японском Токио. Тьям снялась с турнира семиборок после пятого вида соревнований.

«Федерация несёт 100% ответственности. Нафи — это спортсменка, которой нужно находиться в своём пузыре. Ей нужно дать сосредоточиться на задаче, оставить её в покое. И как минимум — постараться относиться к ней с уважением. Не устраивать цирк в СМИ. Так нельзя поступать с такой спортсменкой, как Нафи, с великими спортсменами так не делают», – приводит слова Ван дер Плаэтсена RMC Sport.

Открытый конфликт Тьям с бельгийской федерацией лёгкой атлетики начался из-за коммерческого соглашения о правах на изображение. Спортсменка считает, что её положение, в сравнении с другими легкоатлетами сборной Бельгии, было ущемлено, однако федерация это отрицает.

Чемпионат мира – 2025 проходит в Токио с 13 по 21 сентября.

