Кениец Альфонс Киген с рекордом выиграл Московский марафон, Дмитрий Неделин — третий

Кенийский легкоатлет Альфонс Киген одержал победу на Московском марафоне — 2025. Он преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 9 минут 31 секунду. Таким образом, Киген установил рекорд соревнований, обновив предыдущий на две минуты.

В 2024 году Юнес Беннар из Марокко преодолел дистанцию Московского марафона за 2 часа 11 минут 34 секунды.

На втором месте финишировал представитель Эфиопии Гебретсадик Адихана (2:10.9). Тройку призёров замкнул россиянин Дмитрий Неделин (2:10.43).

Днём ранее в рамках Московского марафона прошли забеги на 10 км. Победы одержали россияне Владимир Никитин и Светлана Аплачкина с рекордами страны.