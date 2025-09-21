Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянки заняли весь пьедестал почёта на Московском марафоне — 2025

Россиянки заняли весь пьедестал почёта на Московском марафоне — 2025
Комментарии

Российские спортсменки заняли весь пьедестал почёта на Московском марафоне – 2025. Чемпионкой марафона стала Луиза Лега, которая одержала победу, установив личный рекорд, преодолев дистанцию за 2:28.32.

Серебряным призёром стала Марина Ковалёва с результатом 2:30.18, бронзовую медаль завоевала Дина Александрова 2:32.10.

В аналогичном мужском забеге победу одержал кенийский легкоатлет Альфонс Киген, который преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 9 минут 31 секунду. Киген установил рекорд соревнований, обновив предыдущий на две минуты.

Днём ранее в рамках Московского марафона прошли забеги на 10 км. Победы одержали россияне Владимир Никитин и Светлана Аплачкина с рекордами страны.

Материалы по теме
Московский марафон — 2025: как пройдёт главный забег страны?
Московский марафон — 2025: как пройдёт главный забег страны?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android