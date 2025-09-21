Россиянки заняли весь пьедестал почёта на Московском марафоне — 2025

Российские спортсменки заняли весь пьедестал почёта на Московском марафоне – 2025. Чемпионкой марафона стала Луиза Лега, которая одержала победу, установив личный рекорд, преодолев дистанцию за 2:28.32.

Серебряным призёром стала Марина Ковалёва с результатом 2:30.18, бронзовую медаль завоевала Дина Александрова 2:32.10.

В аналогичном мужском забеге победу одержал кенийский легкоатлет Альфонс Киген, который преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 9 минут 31 секунду. Киген установил рекорд соревнований, обновив предыдущий на две минуты.

Днём ранее в рамках Московского марафона прошли забеги на 10 км. Победы одержали россияне Владимир Никитин и Светлана Аплачкина с рекордами страны.